1對男女日前騎車在山路過彎時發生自摔，2人摔出車外拖行後翻滾數圈，驚悚影片曝光，網友發現後座女子還用牽繩綁著一隻貓，貓也遭噴飛車外。（翻攝自臉書「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」）

1對男女日前騎車在山路過彎時發生自摔，2人摔出車外拖行後翻滾數圈，影片曝光，網友發現後座女子還用牽繩抱著一隻貓，事故當下貓也遭噴飛出車外，所幸有繩子拉住和護欄擋住，才沒有摔出道路，網友疑似還看到貓「後空翻」畫面，怒批主人虐貓「貓好可憐」、「可以不要拖貓下水嗎」。

有網友在臉書「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」分享影片，一輛機車在山路過彎時因壓車角度過低，導致傾斜後摔車，車身水平轉了數圈，男騎士與後座女子均摔出車外，墜地後同樣也滾了數圈，所幸2人皆能起身，看似無大礙，車體零件與物品均散落一地。

1對男女日前騎車在山路過彎時發生自摔，2人摔出車外拖行後翻滾數圈，驚悚影片曝光，網友發現後座女子還用牽繩綁著一隻貓，貓也遭噴飛車外。（翻攝自臉書「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」）

1對男女日前騎車在山路過彎時發生自摔，2人摔出車外拖行後翻滾數圈，驚悚影片曝光，網友發現後座女子還用牽繩綁著一隻貓，貓也遭噴飛車外。（翻攝自臉書「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」）

而影片中有網友發現後座女子用牽繩繫著1隻貓，摔車瞬間貓也遭噴飛，所幸牽繩拉住加上護欄保護，貓才沒有跌出邊坡，而貓在摔車過程中疑似「後空翻」翻了數圈，最後又不斷在原地亂跳，似乎嚇得不輕；網友留言「那隻貓身手矯健」、「你看看那隻貓，手腳超靈活」，也有人認為此舉已是在虐貓。

其他網友留言「女生完全沒擦傷，貓直接落地跑起來，這摔技練過的你各位都誤會了」、「後座父母看到女兒這樣摔下去，會抓狂」、「猴子也會養寵物哦」、「你們兩個摔死就算了，貓咪跟著摔，看到貓咪摔出來還被牽繩勒著脖子瞬間真的太心疼了」、「貓好可憐」、「載女友又載貓還這樣，真的是很不值得託付的男生」。