金湖國小多次因選手或教練染疫而影響訓練步調，然而在師生互相集氣與努力下，克服種種艱難，方能奪得佳績(圖／金湖國小提供)

金門縣金湖國小女子體操隊再傳捷報！在2022全國競技體操錦標賽中表現傑出，大放異彩，榮獲中年級女子組團隊第一名及低年級團隊第三名，消息傳回後全校上下歡聲雷動，欣喜若狂！

金湖國小指出，這次代表出征的中年級女子成隊隊員有徐苡喬、吳敏瑄、楊珈芸、李妘謙、林欣慧；低年級成隊隊員則有吳宥慧、蔡亦涵、張可洋、林羿彣、高昀樂。其中，中年級徐苡喬於個人全能、高低槓第二、地板第三；吳敏瑄平衡木第二、全能第三；楊珈芸平衡木第三，儼然成為當日賽場最佳風雲人物，也讓金門縣金湖國小聲名遠播，贏得各界好評。

校方表示，此次體操隊在黃現、楊鈺婷及葉品嶸3位教練的帶領下，經過這兩年的磨合、訓練，繼去年低年級成隊團體第二名後，終於再創佳績、更上一層樓。體操隊除中年級表現亮眼外，低年級個人賽吳宥慧獲全能第五、低木槓第六、跳板、平衡木第七，初試聲啼即有優異表現，特別引人注意，體操隊承先啟後的光榮傳承也在這次比賽中再度點燃。

體操隊教練黃現說，今年在疫情大環境下，選手訓練顯得格外艱難，近來，多次因為選手或教練染疫而影響訓練步調，然而在師生互相集氣與努力下，克服種種艱難，方能有揚眉吐氣之時。

校長陳為信則指出，金門地區的體操運動這幾年在縣府的大力支持推展下，提供訓練經費，重點培養優秀選手，讓學校能夠聘請專業教練指導，選手熬過日夜辛勤的訓練方能有現在傲人成績。

陳為信也說，比賽前金門縣體操委員會主委張德泰，主任楊國興以及湖小家長會長林嘉森等人都親臨體操館，為孩子加油打氣。而在立委陳玉珍、縣府教育處、體操委員會、學校及家長多方面的支持與關注下，都成為這次比賽優秀的表現以及未來金門縣在體操發展上提供了最強而有利的堅強後盾。

金湖國小體操團體第一傳承