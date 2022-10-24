峨眉鄉聯絡峨眉湖、十二寮及獅頭山風景區的竹81線是重要的觀光道路，全長8.3公里有一半路段寬度緊縮，交通事故頻傳，縣府向交通部力爭獲公路總局核定743萬元辦理先期「綜合規畫作業」，縣長楊文科指示工務處儘快辦理招標作業，加速瓶頸路段打通，確保通行安全也帶動地方觀光產業發展。

楊文科表示，峨眉鄉入選交通部觀光局2021「台灣經典小鎮3.0」，其中峨眉湖山光水色，每年到訪遊客達百萬人次，獅頭山是北台灣知名的宗教勝地，串連這些景點的竹81線是鄉內重要的觀光休閒道路，瓶頸路段拓寬改善有其必要性及急迫性。

工務處長江良淵表示，竹81線2.25k到6.6k的路幅多不足6米，會車困難，部份路段甚至只有2.5至3米寬，僅可單向行車，無法雙向會車，嚴重影響行車速率及會車安全，十寮坑橋的橋梁老舊又限重，也有改建必要。

江良淵表示，竹81線瓶頸路段預計拓寬為雙向各1車道，基本路幅10米，以利通行及會車，建設費用需7.77億元，其中工程費約7.14億元，用地徵收及地上物拆遷補償約6312萬元。

縣府已爭取到交通部公路總局經費補助，核定743萬元辦理先期「綜合規畫作業」經費，目前正辦理招標作業，未來完工後可提升竹81線道路通行品質及安全，健全峨眉鄉觀光運輸路網，帶動地方繁榮發展。

此外，縣府向交通部5億2865萬元，辦理竹43線第2期拓寬工程，將3K＋695至6K的7米道路拓寬為15米寬的4線道，預計明年2月底完工，後續再爭取第3期。竹43-1線尾段則順利拓寬至7米，5月已竣工。