智慧能源品牌泓德能源(6873)為加速漁電共生布局版圖，今（24）日宣布轉投資合資公司星(魚魚魚)電力旗下日運綠能完成台南七股案場20.89億元聯貸案，由國際票券與王道銀行共同主辦，高雄銀行及全國農業金庫。此案場預計明年完工、提供42.898 MW綠電。

泓德能源致力拓展發電、售電與儲能三大領域，在發電部分，今年前三季已有3個案廠陸續開工，累積總建置量近100 MW，日前參與台灣國際智慧能源周，更推出智慧綠電系統TITAN與全新儲能解決方案，可望持續擴大建構台灣再生能源新時代。

泓德能源董事長謝源一表示，8月甫開工的台南七股日運案場，不僅是全台首件民間自辦環社檢核的漁電共生案場，更成立子公司「星源漁業」投入生態養殖，也與水產通路進行策略聯盟，一次掌握發電與漁獲商機，每年綠電可望供1.3萬戶家庭使用。

國際票券總經理邱彥郎表示，本案在泓德能源董事長謝源一的帶領下，藉由建置太陽能發電系統，使土地利用多元化，為台灣能源轉型貢獻一份心力，也將帶動漁業升級，創造在地就業機會，促進漁業與綠能共生共榮，並且創造多贏局面。

王道銀行總經理李芳遠表示，台灣能源轉型及電網穩定一直是近年討論熱門課題，泓德能源在太陽能及儲能案場開發、建置、維運擁有豐富經驗，並朝其「智慧綠能、隨手可得」企業願景逐步拓展綠能版圖，很榮幸能參加此次聯貸案，期許未來有更多業務合作機會。