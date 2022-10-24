陳昊森將腳踏車當作代步工具之一。（華研國際提供）

陳昊森與張孝全聯手主演的全新犯罪懸疑電影《罪後真相》即將上映，由他演唱的電影主題曲〈揭不開的痛〉便是為劇中角色量身定做；錄音配唱某些段落時，陳昊森自虐地掐緊喉嚨、唱得撕心裂肺，坦言新作並非充滿光明希望的歌：「即使有遺憾，但是不要為每個遺憾後悔。勇敢地面對、找到自己生活中的真理，是我希望透過這首歌能夠發揮些許的影響力。」

陳昊森直言在新曲〈揭不開的痛〉裡，除了聲音之外，這首歌幾乎不存在「陳昊森」，而是以他在「罪後真相」中所飾演張正義一角的情緒來演繹，面對整個世界對他的懷疑與批判，藉由歌詞、旋律表達滿腹委屈的情緒溢於言表。錄製期間，陳昊森隨著歌曲再度陷入角色的陰鬱灰暗，幸好生活中還有寵物、騎單車的嗜好等美好的事情陪伴度過壓力。因熱愛大自然而接觸腳踏車，陳昊森表示以往就喜歡騎重機載著愛犬「短短」往山裡跑，「不過牠似乎不喜歡引擎的聲音，所以每次出門都會一直叫。後來我改騎腳踏車，讓牠可以在旁邊一起跑步，跑累了就換我下車陪牠走一段」。

從原先將「騎單車」視為休閒，到後來逐漸成癮，陳昊森開始把腳踏車當作自己主要的代步工具之一，「有時早上來不及起床跑步，就會騎腳踏車上工，流流汗當作運動」，最遠紀錄是騎了70公里的路程到位於林口的片場。此外，他還砸重金自組「賽事級規格」的行頭，整台車花費近40萬元，盼能有足夠時間認真訓練，挑戰自行車相關競賽。

對美食難以抵抗的陳昊森接著分享自己常和三五好友騎上風櫃嘴：「如果有時間，我們會去一家神奇的豆漿店，它只開到早上九點，卻有這世界上最好吃的蛋餅跟煎餃，這也是逼我早起運動最大的動力！」然而，他回想初登風櫃嘴的單車路線竟然「犁田」掛彩：「那天是我一個人去騎車，路上車不多、人也不多，其實有點害怕。在一個大轉彎處終於看到兩個老人家在健行，我開心地向他們打招呼，結果一時忘了自己在騎行，直接原地摔車沿著斜坡往下滑，當下非常痛，還好只有小擦傷。」

這回以〈揭不開的痛〉暖聲，陳昊森加碼預告近日正如火如荼在籌備首張個人專輯，耗時2年收歌、製作及歌唱訓練，更嘗試和景仰的音樂人一同創作寫歌，他打趣說：「以前只是喜歡紀錄自己想到的旋律和節奏，但現在要把這些紀錄呈現給大家，就有種興奮又害怕受傷害的感覺。」〈揭不開的痛〉25日在各大音樂數位平台上架，MV同日晚間在華研國際官方YouTube頻道首播。