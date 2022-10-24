引領民眾創意思考、勇敢追夢，勞動部勞動力發展署中彰投分署10月29、30日，將在逢甲大學舉辦「2022創客嘉年華」活動。(勞動部勞動力發展署中彰投分署提供)

引領民眾創意思考、勇敢追夢，勞動部勞動力發展署中彰投分署10月29、30日，將在逢甲大學舉辦「2022創客嘉年華」活動，今年主軸為「生活改善設計」，邀60組創客、創客團體與組織參加，現場並規畫有趣味競賽、跨域實作體驗工作坊等攤位，邀對創客有興趣的民眾透過實作、體驗發想創意。

「創客嘉年華」活動邁入第6年，每年都吸引許多對創客領域有興趣的民眾參加，成為中部地區指標性創客展覽。中彰投分署指出，今年活動融合創客精神與SDGs永續發展理念，以「生活改善設計」為主題，提倡「生活打造、永續創造」，盼強化民眾的設計量能。

中彰投分署長劉秀貞表示，TCN創客基地提供多元化機具與空間，透過專業師資及社群交流等方式，培養民眾創新實踐能力，學習跨域技能、進而拓展職涯，也鼓勵民眾實現創意，進行產品設計與試作，佐以創業資源輔導，盼達到協助創客們就業或創業的效益。

主辦單位指出，今年活動場域以「永續生活＋遊樂園」的概念發想，結合多元色彩與遊樂園的歡樂感，打造科技創新的視覺氛圍，展區內除有創客松競賽、友善生活、SDGs永續等創客展示專區，另規畫包含手作體驗工作坊與創客玩趣味的趣味競賽活動，讓民眾互動體驗，最大亮點則是百人創客DIY工作坊。