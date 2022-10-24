柯文哲隨即捲起手袖，現場體驗老少共學課程「入味 APP-祖孫拿手菜」，與國小學童們一同和廚藝精湛的長輩臨摹如何包水餃。（黃婉婷攝）

台北市65歲以上長者突破20％，正式邁向超高齡社會，台北市長柯文哲24日於南港區承德國小成立全台首間「代間學習」基地，柯文哲說，有別過往推動長輩樂齡學習，此基地是建立在少子化、雙薪家庭的潮流下，藉由設計多元代間教案，達到祖孫共融學習，同時作為師資培育、教材設計的場域，成為重要教育里程碑。

柯文哲上午出席全台首間「代間學習」基地揭牌典禮，他致詞時說，相較瑞典花了130年，65歲以上人口才從7％上升到20％，但首都台北市卻只歷經30年，就已邁向超高齡社會，此現況很麻煩，因為同樣的人口結構，若短時間內劇烈變動，會讓社會失去適應的能力，這才是真正的問題。

柯文哲回憶，他2014年上任時北市65歲以上的人口約14％，但第2任期尚未結束、僅7年多時間，長者占總人口比例已逾20％，在超高齡社會、少子化及高薪家庭的浪潮下，祖孫相處時間變長，代間互動需求提升，他也以自身為例，稱自己和太太都在外頭工作，兒女都由岳父、岳母協助照顧。

他隨即捲起手袖，現場體驗老少共學課程「入味 APP-祖孫拿手菜」，與國小學童們一同和廚藝精湛的長輩臨摹如何包水餃，感受老少共學的樂趣。此外他也預告，凡設籍台北65歲以上的長者，報名社區大學9至12月開設的樂齡數位學習課程，教育局補助每人最高3000元。

而北市已於今年制定「樂齡學習白皮書」，並在設置12所社區大學和69所樂齡學習據點，每年開設超過5000門的課程，協助長者終身學習。柯文哲說，今成立的代間學習基地能作為智庫，協助研發教案、培育師資，促進不同年齡層間的互相學習與理解。

成德國小校長連世傑舉例，代間學習校本課程的開發已具雛型，包含「教爺奶玩 3C」、「邀請長者製作手路菜 APP」等內容，未來將與吉林國小中山樂齡學習中心、吳興國小信義樂齡學習中心、老松國小萬華樂齡學習中心及清江國小台北市家庭教育輔導團合作，推廣代間學習，縮減隔閡。