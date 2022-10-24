受到COVID-19疫情影響，民眾前往捐血中心捐血的意願大幅降低，捐血中心面臨了30年來血液庫存的新低點。高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長鍾飲文24日特地發起院內同仁捐血活動，將捐血車開至高醫院區，鍾飲文帶領同仁上車捐血，也有不少民眾看到院內有捐血車，一同加入挽袖捐血的行列。

全台血液庫存量告急，衝擊了各項醫療單位的用血，據醫療財團法人台灣血液基金會公布目前最新血液庫存量，高雄地區的A型、B型、O型血庫存量不足4天的用量，對於急需用血的病患影響甚鉅。

鍾飲文表示，受到疫情的衝擊，南部地區缺血的情況是有史以來最嚴重的一次，而一些急重症病人並不會因為疫情而有「疾病假期」，捐血人卻因疫情降低出門捐血意願，但需要輸血的病患並不會因疫情而減少，因此缺血已成為全國性的問題。

「醫療是社會安定的重要因素之一」鍾飲文呼籲，希望透過此次活動能夠促使民眾走出家門，在安全的防疫維護下，透過挽袖捐血的義舉，讓醫療用血免於匱乏，為社會安定的力量盡一份心力。

捐血中心表示，凡年齡介於17至65歲，體重男性至少50公斤，女性至少45公斤，身體健康，一周內沒有感冒、吃藥、打針等不適症狀及確診COVID-19痊癒兩周後皆可捐血，期望民眾挽袖捐血，維持血液庫存穩定。