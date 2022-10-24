首艘符合國際人權規範打造的琉球籍漁船「健元銘88號」，船員們開心啟動首航。（林和生攝）

琉球籍「健元銘88號」漁船保留漁工休憩舒適空間，大家都直呼滿意。（林和生攝）

震天響的鞭炮聲28日上午10時在東港漁港響起，全台第一艘符合國際C188人權工作環境漁船、琉球籍「健元銘88號」漁船緩緩駛出港邊，準備前往所羅門群島的海外基地作業，此次航行也為台灣漁業史寫下新的一頁。

為達國際對人權要求，改善外籍漁工在船上生活環境，台灣政府於去年按國際C188漁業工作公約，修改國內造船法令，規定採最嚴格條件規定，所有設備及空間都必須符合C188人權標準，不過因為成本太高，許多船東都打消建造新船的想法，仍在觀望期。

在外界都不看好情況下，本身擁有造船事業的船主曾譯霆表示，為了漁業理想及熱愛，同時也起帶頭作用，因此建造「健元銘88號」漁船。不僅克服漁船所需要的作業空間難題，也兼顧C188所規定的船員生活空間條件，並通過交通部審核，為台灣遠洋漁船開創新的一頁。

船隻為198噸、船長33米，裝載量約100噸，是第一艘按照國際C188人權公約標準打造的台灣遠洋小型延繩釣漁船，符合漁工生活空間建造，漁工起居室為2至4人一室，皆備有冷氣空調。

而每位船員平均都有一平方米以上的生活休閒空間，船上走道寬敞挑高190公分，兩邊廁所開口通風採光佳，床舖長190、寬80公分，並設有置物櫃以及折疊桌可供船員使用，船上更有3間以上的衛浴室及空間設備、熱水器、飲水機以及冰箱等，顯示台灣漁業展現照顧外籍漁工的決心。

曾譯霆坦言，同規格魚船可以搭載20名漁工，且儲物倉庫空間大，可以存放漁獲及補給，但捨棄空間讓漁工有更舒適環境，全船漁工僅12人。

坦言未來作業模式仍待考驗，但他也希望台灣漁業能夠永續，而且得到國際的認同，打造符合國際規範的漁船，正是他們實踐理念的證明。