不少人在棒球場除了是替喜愛的職棒球員加油打氣，並觀看漂亮的啦啦隊隊員表演外，也能在觀眾場上挖掘正妹。近日，便有一名網友在臉書社團《爆廢公設公開版》，PO出21號在台中洲際棒球場上所拍攝到的正妹加油影片，火辣穿搭立即吸引粉絲目光。

「龍象大戰」在本月21日於台中洲際棒球場開打，現場聚集了大批粉絲前往觀賽，而一名網友在比賽結束後也在臉書社團《爆廢公設公開版》上發文，表示「難怪那麼多人喜歡看台灣職棒」，並公開一段影片。影片中，只見一位戴著口罩及棒球帽的女子，身穿兄弟象球衣內搭黑色的深V馬甲衣，開心的跟著音樂手舞足蹈，豐滿上圍也跟著舞步上下晃動；一旁拍攝的女子看到她的火辣身材後，也忍不住驚呼「好扯喔！我比較想知道她脫下口罩長什麼樣子」。而影片曝光後，立即吸引大批網友留言，表示「我就是喜歡兄弟象」、「忘了跟妳講除了要進場看看啦啦隊以外，現在球迷也不輸專業啦啦隊」、「偷拍的女生聽起來很嫉妒」等，但也少不了酸民留言攻擊。

事後，有眼尖網友發現，她是一名名為「邱寗」的正妹，她雖擁有清純的臉蛋卻從不吝嗇展現兇猛身材，而使IG吸引超過4萬人追蹤。但她看到酸民攻擊後，也再度於IG上PO出未戴口罩的深V辣照，表示「這是我脫下口罩的樣子，這兩年在球場認識好多人，有打招呼的也有來要一起拍照的，我都心存感激的謝謝你們認識我，當然也會遇到偷拍的…只是這次有點受傷了」，解釋自己一直都是忠實球迷，只要有空她都會前往棒球場幫喜愛的球員應援，球場就是她釋放壓力的地方，沒想到卻因此引來酸民攻擊，不過正面樂觀的她，還是十分感謝其他網友的熱情支持，接下來同樣會現身球場為球員加油。