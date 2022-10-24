國內新增2例莫德納次世代疫苗接種後死亡個案，皆為60多歲男性。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說明，其中一名個案揭種隔日呼吸喘、發燒、脈搏加速，血氧濃度低，送醫急救不幸死亡，經行政相驗為急性呼吸衰竭和肺炎。

指揮中心統計，新增2例莫德納BA.1次世代疫苗接種後發生死亡之不良事件，皆為男性，年齡分別為62歲和64歲，接種疫苗後1日至2日間發生。莊人祥說明，其中一名60多歲男性於10月18日接種第5劑疫苗，隔天10月19日觀察到有痰、呼吸喘、體溫38度、脈搏加速，血壓是117和76毫米汞柱，血氧濃度低，送急診後當日死亡，慢性病史疫調中，行政相驗為急性呼吸衰竭及肺炎；另一案還要再了解。

莫德納BA.1次世代疫苗自9月24日開打以來，累計接種113.1萬劑。根據新冠疫苗接種後不良事件通報，目前累計6例接種莫德納BA.1次世代疫苗後死亡通報，另有1例疑似嚴重過敏反應，以及9例其他疑似嚴重不良事件。

另國內新增一例Novavax疫苗接種後死亡通報，為93歲女性，有高血壓、糖尿病、缺血性心臟病等慢性病史，7月29日接種第1劑，7月31日心臟不適、呼吸喘，送醫途中在急診門口休克，經搶救無效死亡。

目前國內Novavax疫苗累計接種44.7萬劑。根據新冠疫苗接種後不良事件通報，累計3例接種Novavax疫苗後死亡通報。