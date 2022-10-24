台北市立動物園大貓熊團團原定在10月18日返回展示場，但因16、17日出現後肢無力的情形，因此決定留在後場觀察，動物組長王怡敏表示，團團的食慾和精神近期都是平常的一半，因此安排22日再次做MRI檢查；獸醫室主任賴燕雪則表示，近期發現團團進食都是側躺，表示他的狀況沒有以往那麼好，因為他可能坐著不舒服才會躺著。

動物園近期發現大貓熊「團團」的狀況持續惡化，精神和食慾都比過去差，王怡敏說，必須比較9月28日和10月22日影像的差異，才做飼養管理的討論，以目前團團後肢無力狀況不適合到前場，加上他有服用癲癇藥物，必須近距離了解狀況，後場保育員和醫師掌握他們的狀況會更精準。

賴燕雪說，近期則給團團服用一些舒緩的藥物，還有輸液來減輕疼痛和部不舒服的藥物，至於22日的檢查，目前影響已分享給其他專家，等到蒐集到所有相關資料再跟大家報告。

賴燕雪指出，團團這周的狀況整體來說會比較差一點，比較多時間在休息，可能是因為他不舒服，像是他平常是坐著吃飯，而這周坐的時間也比較少，會側躺著吃飯，也表示他的狀況沒有以往的那麼好，因為他可能坐著不舒服才會躺著。