在竹科工作的林先生，需要密集長時間輪班，養成睡前喝1小杯酒，紓解上班時緊繃的壓力也能幫助入睡，長期下來成酒癮，員工健檢發現肝指數飆升嚴重，驚覺有酒精使用障礙，中醫大新竹附醫身心科醫師鄭映芝，以戒酒藥物搭配心理治療，讓他慢慢成功戒酒。

鄭映芝指出，台灣公共衛生學會研究推估，全台有30萬到80萬人可能有酒精使用障礙，但絕大多數並不清楚什麼程度算是有酒精使用障礙，甚至明知有喝酒問題卻不肯承認，「缺乏病識感」是酒癮治療的第一大障礙。

鄭映芝說，酒癮治療包含藥物治療與非藥物治療，過去只能使用「戒酒錠」發泡戒酒錠治療，服用後個案對酒精出現嫌惡效果，喝酒會有明顯不適感，很多個案為了要再貪杯，乾脆停藥不回診了。

這2年衛福部核准多間醫療機構使用專案進口「納曲酮」口服藥物，可減少飲酒後刺激與愉悅的效果，減少對酒精的渴求，「阿坎酸」口服藥則可減少酒精戒斷的不適與渴求，這2種藥物能幫助酒精使用障礙個案減少復飲的想法。

另外，酒癮患者在身心科門診也能與醫師討論預防復發的心理治療，包含動機式晤談，短期諮商，預防高危險情境及酒癮正念預防復發等，除了個案自己努力，家人的鼓勵支持，也十分重要。

擔任台灣酒害防治協會副祕書長的身心科醫師陳柏安指出，許多個案與家屬都以為短期停酒就算戒酒成功，也常認個案住院停酒就可以一次性成功戒酒，但成功戒酒個案在1年內，有過半比率會再度復發。

陳柏安說，飲酒對患者已成一種習慣行為，即使已長時間戒酒，一旦遇到以前酒友在飲酒的場景，或出現心情煩悶等引起情緒波動的事件，都可能會導致戒酒很久的患者再次出現復飲行為。

因此，長期治療重點是減少患者的復飲行為，或當患者出現復飲行為，醫療與家屬應一起來分析尋找對策，避免與減少復飲，才能讓患者維持長期而穩定的滴酒不沾。

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