張麗善（前右三）啟動20鄉鎮願景親履巡迴，提30項施政綱領。（張朝欣攝）

雲林縣長張麗善24日展開「20鄉鎮願景親履巡迴」，以各鄉鎮市的村里重要信仰中心為節點，再以點、線、面的串連覆蓋整個鄉鎮，與鄉親近距離報告未來施政願景。首站選在水林鄉，代表從「全台第1庄」水林鄉出發，呼應此次競選連任抽中1號「1心奉獻為雲林」的從政初衷，要讓雲林一定贏。

張麗善24日邀集水林鄉長候選人紀明欣、尋求連任的縣議員黃文祥、前立委張嘉郡等人，在水林鄉地方信仰中心通天府參拜後，展開「20鄉鎮願景親履巡迴」，支持者高喊「張麗善當選」、「雲林上場，加速前進」，隨後眾人登上宣傳車進行掃街。

張麗善表示，今年沒有成立獨立競選總部、而是與各鄉鎮候選人聯合成立，目的就是為了更貼近地方。過去3年多，她每天都是1天當3天用，到處拜訪、視察、探勘，這次選舉不再單純的掃街拜票，而是進一步傳達施政理念，以及縣府團隊針對整個雲林、20鄉鎮所研擬出的各項計畫與目標。

張麗善說，此次「20鄉鎮願景親履巡迴」以各村里重要的信仰中心為節點，再以點、線、面的串連，覆蓋整個鄉鎮。「2030 前進雲林」不僅是她所有的政策、政見與雲林縣府的施政，同時代表20個鄉鎮共有30項施政綱領，其中政見涵蓋的4大面向包括「智慧經濟」、「低碳永續」、「安全健康」與「共融發展」。