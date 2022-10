英國《金融時報》公布2022百大高階經營管理碩士全球排行榜(Top 100 Executive MBA 2022 Ranking),國立中山大學排名第91名,是全台唯一入榜學校,顯示中山EMBA課程對學生畢業後的職涯發展有正向影響,管院致力營造國際化學習環境成果豐碩。

中山EMBA1998年開辦,為全台首開辦於南部地區的EMBA,致力開發結合全球頂尖管理實務的課程,拓展國際交流的機會,透過海外研習及移地教學等與當地領導企業與專家進行多向交流,進而藉由整合學術及產業實務資源,汲取趨勢產業的新管理經營策略。

《金融時報》以畢業3年的校友為調查對象,評比標準包括職涯發展(Career Progress)、學院多樣性(School Diversity)及研究和企業社會責任(Research/ESG)等。其中職涯發展針對學生就讀EMBA前後的變化,如平均薪資和薪資漲幅等進行調查,另外還包括學校師生組成多樣性、學習環境等多項評比。

此次評比調查對象為2019年畢業的中山大學EMBA第20屆學生,從就讀前到畢業3年後的薪資成長率為53%,平均年薪為18萬1910美元(約新台幣580萬4047元);目標達成率(Aims Achieved)為74%,在進榜的亞洲學校中位居第7。學院組成多樣性方面,中山管院國際委員比例占68%、國際教師為17%。

《金融時報》也特別重視ESG評比項目,中山大學EMBA執行長林豪傑提到,國立中山大學積極推動大學社會責任(USR),管理學院創全台商管學院先例,自2018年起出版管院社會責任年報,帶動系所師生落實學院社會責任,並常年推動永續發展,教師在教學中導入環境保護(E,Environmental)、社會責任(S,Social)以及公司治理(G,governance)的概念,致力於培育具ESG與CSR意識和行動力的優秀人才。

此外,中山大學有感於大中華地區、東南亞自由貿易區(東協)及亞太地區國家人力資源和市場日益合流之趨勢,2005年開辦「高階經營管理碩士班亞太營運管理組(Asia-Pacific EMBA APEMBA) 」。2011年與上海同濟大學EMBA深耕兩岸EMBA有成,共同攜手成立「兩岸高階經營管理碩士在職專班(Cross-strait EMBA CSEMBA)」,以因應臺灣及中國高科技網絡整合的潮流。多年來,中山EMBA在產學交流及多元學習環境下,培育眾多高潛能經理人的畢業校友,與各界企業共同邁進基業永續經營,達成產學雙贏的目標。

中山大學管理學院院長葉淑娟表示,中山管院屢獲國際知名專業商管榮譽與認證,已多年入榜Eduniversal最佳1000大商學院評比(Business School Ranking),自2019年起更晉升至4片棕櫚葉(4 PALMES OF EXCELLENCE)並蟬聯至今。2020年則通過國際商管學院促進協會AACSB(Association to Advance Collegiate Schools of Business)第4度認證,國際化程度與教學研究品質備受肯定。