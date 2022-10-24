英國《金融時報》公布2022百大高階經營管理碩士全球排行榜（Top 100 Executive MBA 2022 Ranking），國立中山大學排名第91名，是全台唯一入榜學校，顯示中山EMBA課程對學生畢業後的職涯發展有正向影響，管院致力營造國際化學習環境成果豐碩。

中山EMBA1998年開辦，為全台首開辦於南部地區的EMBA，致力開發結合全球頂尖管理實務的課程，拓展國際交流的機會，透過海外研習及移地教學等與當地領導企業與專家進行多向交流，進而藉由整合學術及產業實務資源，汲取趨勢產業的新管理經營策略。

《金融時報》以畢業3年的校友為調查對象，評比標準包括職涯發展（Career Progress）、學院多樣性（School Diversity）及研究和企業社會責任（Research／ESG）等。其中職涯發展針對學生就讀EMBA前後的變化，如平均薪資和薪資漲幅等進行調查，另外還包括學校師生組成多樣性、學習環境等多項評比。

此次評比調查對象為2019年畢業的中山大學EMBA第20屆學生，從就讀前到畢業3年後的薪資成長率為53％，平均年薪為18萬1910美元（約新台幣580萬4047元）；目標達成率（Aims Achieved）為74％，在進榜的亞洲學校中位居第7。學院組成多樣性方面，中山管院國際委員比例占68％、國際教師為17％。

《金融時報》也特別重視ESG評比項目，中山大學EMBA執行長林豪傑提到，國立中山大學積極推動大學社會責任（USR），管理學院創全台商管學院先例，自2018年起出版管院社會責任年報，帶動系所師生落實學院社會責任，並常年推動永續發展，教師在教學中導入環境保護（E，Environmental）、社會責任（S，Social）以及公司治理（G，governance）的概念，致力於培育具ESG與CSR意識和行動力的優秀人才。

此外，中山大學有感於大中華地區、東南亞自由貿易區（東協）及亞太地區國家人力資源和市場日益合流之趨勢，2005年開辦「高階經營管理碩士班亞太營運管理組（Asia-Pacific EMBA APEMBA） 」。2011年與上海同濟大學EMBA深耕兩岸EMBA有成，共同攜手成立「兩岸高階經營管理碩士在職專班（Cross-strait EMBA CSEMBA）」，以因應臺灣及中國高科技網絡整合的潮流。多年來，中山EMBA在產學交流及多元學習環境下，培育眾多高潛能經理人的畢業校友，與各界企業共同邁進基業永續經營，達成產學雙贏的目標。

中山大學管理學院院長葉淑娟表示，中山管院屢獲國際知名專業商管榮譽與認證，已多年入榜Eduniversal最佳1000大商學院評比（Business School Ranking），自2019年起更晉升至4片棕櫚葉（4 PALMES OF EXCELLENCE）並蟬聯至今。2020年則通過國際商管學院促進協會AACSB（Association to Advance Collegiate Schools of Business）第4度認證，國際化程度與教學研究品質備受肯定。