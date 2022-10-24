嘉義市長黃敏惠（左二）頒獎表揚林森國小志工林秀嬅（右二）。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠感謝所有學校志工、導護老師及愛心商店共同守護孩子。（廖素慧攝）

林森國小校長吳育楷感謝志工侯來滿、林秀嬅。（廖素慧攝）

嘉義市政府24日在民生國中舉辦學校志工、導護老師及愛心商店表揚大會，表揚101位志工、31位導護老師、26間愛心商店，市長黃敏惠肯定這群教育夥伴用心營造友善的教育環境，鼓勵更多家長投身學校志工服務行列。

接受表揚的林森國小志工侯來滿，擔任交通導護志工43年從不缺席，她說，守護小朋友全上下課已經是一種使命感，也很有成就感，做導護不容易，下雨天、颱風天更需要引導學生，還有要忍受大太陽、汽機車廢氣，遇到突發狀況也要能即時處理，但看到孩子們熱情打招呼，就感覺正能量滿滿，會一直做下去。

當林森國小27年的志工林秀嬅也說，導護志工很辛苦，但也與志工媽媽們結為好朋友，因而雖然孩子已經畢業了，仍繼續留下來服務，守護、照顧學校每個孩子。

黃敏惠表示，今年表揚158位教育夥伴，包括101位志工、31位導護老師、26間愛心商店，每一份愛的力量、服務和付出，都是莘莘學子們最佳的身教榜樣，學校、社區及家長三方合作，促進校園社區安全網更加牢固，學子們受到更多守護。

市府教育處長林立生表示，學校志工們分工合作，支援校內活動、環境維護、晨光故事、交通導護，都幫助教育品質的提升，還有愛心店家付出關懷，都是教育裡動人的風景。

民生國中推展校園與社區融合，特別安排該校國樂團、車店社區長青千歲樂團「黑狗兄樂團」輪番表演，展現青少年與銀髮族透過音樂來世代對話，別具意義。