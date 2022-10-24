悶嚕嚕系列滷味一共三款，「就是愛豆你」、「魷其愛碎嘴」、「要聽胗話嗎」風味獨特，下飯下酒兩相宜。（嚕嚕姑滷提供）

2021年底由藝人海裕芬和富帝國際食創聯手研發的滷味品牌「嚕嚕姑滷」，10月滿1週年，過去一年已推出氣嚕嚕與笑嚕嚕共7個品項，藝人海裕芬精心再推悶嚕嚕系列，包含「就是愛豆你」、「魷其愛碎嘴」、「要聽胗話嗎」三款新品。為了讓離島朋友們也能吃到，哪味電商將於本月開放離島訂購與冷凍宅配，即日起哪味官網開跑生日月五重奏優惠好康送，消費滿1500元現折百元，加贈獨家款保冷袋。

「嚕嚕姑滷」創立一週年，看著心血結晶歷經波折終於滿週年，海裕芬表示：「『嚕嚕姑滷』自2021年上市至今，一路走來倍感艱辛，不僅歷經了疫情年，又要面對原物料上漲的雙重壓力，經營起來真的很不容易，所幸這期間受到許多朋友們的支持，帶給她無比的信心。」不同於一般市售加熱滷味，「嚕嚕姑滷」採用單盒獨立包裝，撕開封膜即刻享用，並堅持使用一次性滷汁。

「嚕嚕姑滷」本季特別推出悶嚕嚕系列，包含「就是愛豆你」、「魷其愛碎嘴」、「要聽胗話嗎」，以情緒性滷味的定位，就是要讓消費者吃了解憂又開胃。其中「魷其愛碎嘴」更是首次研發的海鮮滷味，嚴選鮮凍魷魚，經過獨家燜滷工法，將滷汁滷得入味，同時保留彈牙鮮嫩的口感，微微香辣伴隨迷人的柴魚香氣；「就是愛豆你」以脆口雲耳搭配吸飽鮮甜茄汁的軟嫩豆腸，更能直接吃到小塊番茄丁，滷汁酸甜帶獨門鹹香，口感層次豐富；「要聽胗話嗎」塔香黑胡椒雞胗以九層塔搭配蔥、薑、蒜等辛香料滷製，並保有雞胗的軟Q口感，灑上黑胡椒粒，入口有九層塔獨特的鹹香。

悶嚕嚕系列的包裝在視覺上也格外療癒，皆由海裕芬親筆繪製對於愛情、職場與友情間的三種詼諧情境抒發。即日起至31日，「嚕嚕姑滷」在哪味官網推生日月好禮五重優惠，凡消費滿1500元可現折100元，除了送環保購物袋外再贈送獨家款保冷袋。週年慶限時限額好康抽大放送，生日請客抽出4名消費者享免單，及抽好禮LINE POINTS 500點，將於11月11日前抽出。同時「嚕嚕姑滷」期間限定再加碼自由選，4入嚐鮮組任選一組與3盒悶嚕嚕新品，一共7盒組合優惠價通通只要999元，現賺近百元。