每到冬季，恆春半島頗負盛名的落山風，成為在地的一大特色；在恆春半島上的居民就利用了這陣風，加上半島西部紅土地質，出產特殊「牛杙仔蘿蔔」，因口感扎實、味道甘甜帶點辛辣，特有濃厚的蘿蔔香氣深受民眾喜愛。

踏水巡田_遊客拔完蘿蔔清洗(屏東海生館提供)

屏東海生館為了讓遊客從體驗中認識海洋、進而引發保護海洋的認同，結合恆春的地方特色及自然生態，讓旅客對國境之南有更多的認識，從11月開始到明年的2月將推出夜宿期間限定活動「踏水巡田」，海生館將帶領民眾品嘗這個時節蘿蔔獨有的香脆美味，結合恆春半島在地「龍水社區」生態體驗，感受「摸喇阿兼洗褲」的童趣，親身體會人與土地的深刻連結，加上解說員深入淺出地說明分享，用聽覺、視覺、味覺來體驗不一樣的南國「風」光。

夜宿海生館_海底隧道區(屏東海生館提供)

近年來屏東海生館在體驗活動上推陳出新，除了一生必體驗的「夜宿海生館」之外，期間限定近距離飼育照護企鵝的「我和企鵝的0.1毫米」、實際走進後場了解海生館秘密基地的「魚你同行」、下海走入潮間帶觀察夜間生物的「夜巡海生館」等，將單純的生物教育展示升級讓遊客能透過親身體驗受海洋生態之奧秘，這些體驗活動也成了許多遊客回憶裡珍貴且獨特的部分。

此外，屏東海生館經營團隊海景公司秉持著與恆春半島共好的精神，近年更持續和恆春半島周邊社區協會合作，發展各種不同行程認識恆春半島自然生態與人文風光，像是搭乘半潛艇觀察豐富珊瑚礁世界的「觀珊望海」、6月-10月正值陸蟹繁殖的時節，解說員將帶著大家前往了解港口生態，來場深度的「蟹逅」之旅；而從11月開始，海生館將引領大家「踏水巡田」，走進恆春的穀倉「龍水社區」摸黃金蜆跟拔蘿蔔！遊客可以戴上斗笠，捲起褲管踩進冰涼溝渠「摸蜊仔」；而因落山風長期吹拂，蘿蔔為了對抗惡劣環境，植株會將所有養分和水分送到地下莖，以維持生長，也造就了肉質細緻、清脆甘甜、風味濃郁等特性，同時因為形體類似綁牛繩的木栓而得名「牛杙仔蘿蔔」。

這趟體驗之旅也會讓遊客親自下田拔蘿蔔，感受泥土的溫度跟採收的樂趣，而「牛杙仔蘿蔔」適合醃製，醃漬出來的蘿蔔鹹香可口，脆而不爛的口感讓許多人回味再三，在活動的過程中遊客都可以製作一罐醃漬蘿蔔帶回家，讓體驗的感動延長還可以跟親朋好友分享！

「踏水巡田」活動作為夜宿海生館的套裝行程，遊客可以發現恆春除了古城、海洋之外，還有這樣一塊淨土，龍水社區用最天然的泉水，搭配友善海洋的耕作方式：有機栽培，給山與海一個最友善的態度，而屏東海生館想把這樣的共生共存的理念傳遞給每一個前來的旅客。除此之外，夜宿海生館豐富夜間行程深受遊客喜愛，包含走進屏東海生館秘密花園的後場探秘，一窺海洋生物的照護環境還能跟生物們親密接觸；以及相當精彩的夜探活動，讓解說員帶你一睹那些在夜間活動的海洋生物們，這場神秘的夜探派對只有夜宿的遊客才能獨享！最後望著悠游魚群入睡，或是伴隨著小白鯨的Morning call開啟新的一天，絕無僅有的體驗不容錯過。

夜宿海生館踏水巡田期間限定行程從11月開始到明年的2月止，搭配就寢於浪漫洋光的海底隧道區、可愛療癒的白鯨區、眺望全景的甲板區，讓民眾一圓海洋美夢，還可深度認識恆春半島。防疫期間海生館也持續做好防疫工作，除入館量測體溫、全程配戴口罩外，屏東海生館也會不定時地加強館內清潔防疫措施，希望提供民眾安心參觀環境，享受與海洋共處的療癒時光。