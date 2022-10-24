中鋼(2002)公布9月自結合併盈餘，9月營收299.12億元，月減17.52%、年減28.75%，300億元關卡告失且創下22個月新低；單月營業損失36.70億元，稅前淨損14.10億元，相較今年8月淨利3.44億元、去年同月淨利89.35億元雙雙轉虧。

中鋼第三季營收1053.4億元，季減21.17%、年減16.12%，亦寫6季低點，單季稅前淨利15.46億元，年減94.21%、季減89.26%。

中鋼前9月營收3541.90億元，年增4.52%，仍登同期新高；營業利益252.43億元、年減56.55%，稅前淨利304.48億元、年減50.83%。中鋼個體(非合併)碳鋼銷售量，本年累計碳鋼銷售量為664萬264公噸。中鋼說明，本年累計合併稅前淨利較去年同期減少，主係鋼鐵事業群銷售單價較去年同期增加，致營業收入增加；惟銷售數量減少且單位成本漲幅大於銷售單價漲幅，致營業利益及稅前淨利減少。

世界鋼鐵協會展望2023年鋼鐵需求預測為1814.7百萬噸(+1.0%)，較2022年需求增加約1800萬噸，主係美國鋼鐵需求將受惠基礎建設法案、汽車生產回溫及能源產業投資等支持；印度、東協及北非等新興市場受惠基礎建設及油價提升，鋼鐵需求保持3.5%~6.7%不等成長，加以近年汽車產業晶片短缺、供應鏈瓶頸問題逐步緩解，將加速復產，故整體預期2023年整體鋼鐵需求仍具復甦動能。雖全球經濟不確定性仍未消弭，然高煉鋼成本支撐國際鋼價築底態勢顯現，下游庫存亦調節接近合理水位，企盼客我緊抓鋼市落底後市場拐點、掌握商機，重返成長軌道。