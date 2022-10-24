據台灣房屋「2022入厝大調查」網路問卷調查，網友票選「最喜歡收到的入厝禮」，是「現金/禮券」(60.2%)！排名第二的是「小家電類」，其中以掃地機器人、吸塵器最受歡迎，第三名則是「家具/家飾品類」，又以床具、寢具這類禮物最受青睞，也有逾1成民眾，喜歡收到「植栽/花禮類」像是觀葉植物類的賀禮！

至於網友最愛的現金禮，該包多少錢才合理，有近6成民眾認為，如果是一般朋友關係，平均一個人包2000元以內最合理。而調查結果也顯示，有2成民眾入厝時會選擇不收禮。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，早年買房大概就是一生一次，所以是人生大事，才會有慎重的入厝儀式或辦桌慶祝，不過現代人購屋搬家大多簡化禮俗，若是比較熟悉的親友新居落成，才會邀約送禮祝賀。由於個人裝潢風格或缺乏的物品不一，合送現金、禮券的確最實際，而生活家電深具實用性，也很受青睞，為了能夠送禮送到心坎裡，建議也可先打聽主人喜好或是缺的東西，可避免重複，也更能送到深得人心。

新居入厝習俗多，不是想搬就搬?根據台灣房屋調查，近8成的民眾搬家入厝時會特別「看日子」入住，其中，選擇翻農民曆挑吉日入厝的人最多，占52.9%，其次21.5%的人則是會請老師算最有利本人的日子，還有5.5%的人選擇擲筊問神。不過也有6.6%的人不問神，是自選紀念日，甚至13.5%的人則是完全不看日子，裝修好就入住。