台中市政府衛生局24日指出，根據中央流行疫情指揮中心最新統計，目前國內次世代疫苗接種已達112萬劑，且台中市接種人數已達到21萬人以上，位居全國最多。

衛生局表示，台中市自11日起開放18至49歲對象接種，除合約院所及文心森林公園、東協廣場、西屯家樂福等外展站持續不間斷提供量能外，也開放企業、職場、社區團體等單一種疫苗50人以上，民眾可逕洽衛生所及合約院所安排揪團接種。

衛生局指出，目前接種量能及疫苗皆相當充足，24日至30日提供莫德納次世代雙價疫苗合約院所共計384家，疫苗預約平台2萬1165劑及非平台4萬8230劑；線上預約平台第6期自24日上午9時起至10月26日下午8時止受理預約，將於10月31日至11月6日接種，鼓勵條件符合的民眾踴躍預約。

衛生局也說，氣候日漸轉涼，流感疫苗第1階段優先接種期至10月底止，為了避免11月1日起開放第2階段的接種潮，增加長者排隊等候時間，台中市29日上午有27家衛生所將特別開設流感疫苗接種門診，呼籲尚未接種流感疫苗長者攜帶健保卡就近至衛生所或合約院所接種，儘早獲得流感保護力，降低感染重症風險。

衛生局進一步補充，流感疫苗可以和其他疫苗同時接種於不同部位，或間隔任何時間接種，台中市有645家流感疫苗接種合約院所，相關資訊歡迎至台中市政府衛生局網站查詢，或電洽台中市各區衛生所，呼籲長者市民速打流感疫苗、儲備秋冬健康保護力。