考試是評量學生是否有吸收學校教授的知識，大陸一名數學老師為考驗學生，竟把數學考卷裡29道題目的答案全都設成A，目的是為了鍛鍊孩子的心理素質及自信心，但此舉卻被網友們吐槽「全猜A的同學恐成最大贏家！」，也有人說程度中等的學生寫考卷會寫到懷疑人生。

綜合陸媒報導，大陸山東青島一名數學老師出了一份數學考卷，全部有29道題目，考卷整整2頁，但答案全部都是A，解答一出引起家長與網友議論。

該名數學老師解釋，她會這樣出考題目的不是在整學生，而是在鍛鍊他們的心理素質，培養自信，實際上學生做完考卷成績都還不錯，也有不少人對幾道題目的答案有些不確定，但最終都相信自己，也都答對了。

不過，對於老師把答案全設計成A的出題方式，網友們紛紛留言：「好學生不敢寫，壞學生不敢抄」、「這樣改卷超方便」、「程度中間的學生寫考卷會寫到懷疑人生」、「設置成最後一題選B，心理素質會更強大」，但也有人表示「全猜A的同學恐成最大贏家」、「完全沒有必要，反而會適得其反」。