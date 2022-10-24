中廣委託蓋洛普民調台北市長選舉，國民黨蔣萬安大幅領先，無黨籍黃珊珊卻敬陪末座。黃珊珊今下午受訪表示，每份民調都有不同調查方式、問卷設計，就是做參考，把該做的事做好，不談棄保，希望大家都能看候選人表現。黃也強調自己沒有去看相關數字，也盼外界對民調勿過度解讀。

選舉將近，各類型民調也接續湧出，今日兩份民調中，黃珊珊一份位居第一，另一份卻敬陪末座，而中廣的民調中，黃珊珊從過去第二名跌至第三名，是否因藍綠陸續歸隊，對此黃珊珊今出席不公開行程前，受訪表示，每份民調都有各種不同解讀，若要解讀成歸隊，那另一份自己排第一的民調怎麼解讀呢？

黃珊珊強調，大家不用太過度解讀，還是做好每天該做的事，不談棄保、口水，希望大家都能看候選人表現。至於黃珊珊的支持者中投票意願也最低，黃珊珊則表示，呼籲所有人都要出來投票，因為這次有18歲公民權公投，希望大家都能來支持18歲公民權，而不是為了特別的候選人。

另前高雄市長韓國瑜前兩日皆北上替藍營站台，更開口酸陳時中愁眉苦臉像欠錢不還，對此黃珊珊緊表是，每個人的形容詞不變評論；另韓國瑜出現恐讓藍營團結，黃則表示，自己訴求的是廣大市民，如果真的只有藍綠就不會有黃珊珊。