距年底九合一大選只剩一個多月，國民黨新竹市長候選人林耕仁的官方網站也正式上架了，他今（24）日於臉書除介紹網站的詳細內容，也請支持者將官網大力分享出去，讓更多人認識他。

林耕仁表示，其「深耕新竹，當仁不讓」官網共有四大區塊，各區塊內容如下：

◎關於林耕仁：此區介紹林過往的經歷，如基層清潔工的創業故事、六屆議員24年的服務經驗，以及對家鄉邁向幸福城市的願景藍圖等，「認識更真實、立體的林耕仁」。

◎政策白皮書：在「舒適減壓，永續新竹」的框架下，持續推出政見，如銀髮長輩、教育、女力、身心障礙者、美學、青年、舊城區活化，全方位涵蓋市政藍圖，開創新竹未來發展前景。

◎活動專區：彙整了林耕仁的日常行程、深入基層掃街拜票、趣味特色行程、造勢大會預告、新竹美食影片介紹等；以及其「全民總部」所舉辦的各式活動，將以滾動式更新上架官網，讓讀者隨時掌握林最新的動向；

◎選戰新聞：選舉節奏緊湊、每天都會有各式各樣的新聞，此專區彙整出關於林耕仁的重要、焦點新聞，時刻關注目前熱度最高議題，以及林耕仁對此時事議題的官方回應。

另外，林耕仁指出，希望支持者幫忙將官網分享出去，讓更多人認識身為在地人的他，以及他對新竹的願景藍圖，和真心想為市民做更多的決心。