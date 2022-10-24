8點檔女星何如芸與美崙飯店董事長王敏錡結束16年婚姻，與前夫育有2名兒子，近日她飛往新加坡與兒子們相聚，並利用空閒時間到處觀光，在社群平台分享一系列旅遊美照。今（24）日她PO出與女星徐若瑄的合照，2位女神合體立刻引來網友關注，大讚「這個局，很妙！」，掀起網友熱烈討論。

何如芸今（24）日在臉書更新貼文，曬出與徐若瑄的合照，透露好友丁寧擔心她到新加坡沒有朋友，因此特別請徐若瑄照顧，還沒抵達對方就已排好飯局，不過碰巧兒子們以及徐若瑄老公卻輪流確診，因此延至今天才順利見到面，她們不但一起參觀了濱海灣花園，之後還拜訪了徐若瑄的家，還一起共進晚餐，雙方兒子也互相認識彼此。

何如芸與徐若瑄兩人雖然都在演藝圈打拼，但從檯面上看來，雙方似乎沒有交集，不過私下卻因為好友丁寧牽線，而有了同框的可能，這份緣分也讓何如芸不禁直呼「這個局，很妙！」

畫面中，兩人打扮休閒，何如芸穿著西裝外套及牛仔短褲，而徐若瑄則是素T搭配牛仔褲，並戴上鴨舌帽，雙方對著鏡頭露出燦爛笑容，看起來氣色非常好。照片曝光後，粉絲們紛紛大讚「兩個都是女神級的⋯」、「好像美少女」、「好棒喔，在新加坡的台灣美女」、「兩個都是我的偶像欸」，丁寧本人也在貼文下方留言，「因為新加坡的美女都在妳們這兩家。」