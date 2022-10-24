國民黨大陸事務部主任林祖嘉（中）表示，受制於國際情勢，大陸未來恐無法避免地更依賴國內市場，但仍然會是台灣最重要的市場與貿易夥伴。（朱紹聖攝）

國政基金會24日舉辦「中共『二十大』對外和對台政策之影響」座談會，國民黨大陸事務部主任林祖嘉、淡江大學戰略研究所教授王高成、亞太基金會首席顧問趙春山出席與談。

林祖嘉表示，在中共總書記習近平的二十大報告中，政治思想篇幅遠多於經濟內容，預料中共對政治革新的嚴格要求會持續持續下去。而報告中的經貿重點與十四五規畫大致符合，仍將朝向大幅開放的路線，但是因為受制於國際情勢，未來大陸國內市場的重要性自然會越來越高。

兩岸關係方面，林祖嘉表示，報告關於台灣的篇幅僅500多字，但明顯看出大陸仍堅持所謂的「促統、促融」與「反獨、反外力」。他指出，雖然不承諾放棄使用武力是大陸過去的一貫立場，但是上一次出現是在十六大的報告當中，時隔20年再度出現，顯示大陸立場轉趨強硬。但是，報告也表示將會持續推動兩岸經貿與各方面的交流，以達到「促統、促融」的目的。

然而，林祖嘉也指出，美中關係惡化、大陸動態清零，全球經貿結構正面臨巨大變化，也使得大陸國內經濟也出現結構性變化。尤其是美國對於大陸科技技術上的諸多限制，不但對大陸造成影響，也影響到其他國家對大陸科技產品的出口，同時也會進一步影響到兩岸產業鏈整合的問題。

林祖嘉說，大陸雖仍然強調國際經貿對其經濟發展的重要性，但是受到美歐等國的杯葛與諸多限制，未來大陸可能無法避免地會轉為更依賴其國內市場。未來台商在兩岸的投資中，可能要減少把大陸當成製造工廠的做法，而應該要把大陸本土市場當成投資的重點之一。

林祖嘉最後強調，由於兩岸距離相近，文化習俗也相同，加上大陸市場的吸引力，未來大陸仍然會是台灣最重要的市場與貿易夥伴，這可能是一個無法避免的趨勢。