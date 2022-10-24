「太沒公德心」，台東縣政府近辦理南迴藝術季，設置20多件裝置藝術品，頗受好評，但是在大武鄉省道的裝置藝術「通往天堂的階梯」，盡管縣府已立牌禁止攀爬，還是有不少遊客竟當真的梯子爬上爬下，缺德又具危險性的脫序行為，讓人傻眼。

這座位在南迴大武鄉省道公路旁的裝置藝術「通往天堂的階梯」是由南非藝術家Strijdom van der Merwe和在地排灣族人周聖賢共同創作，因梯子前方就有無敵海景，拍照起來相當漂亮，每天吸引遊客慕名打卡，成為南迴熱門的裝置藝術。

但是有民眾直擊，1群進香團的阿公、阿嬤學起網美拍照，直接把作品當成梯子爬，阿公愈爬愈高，還放單手拍照，開心地搖動身體，只見1組拍完，其他阿公、阿嬤也輪番爬上爬下，就連媽媽也帶著幼兒有模有樣的拍起照來，旁人看到，除了為他們的安全捏把冷汗之外，也讓人大嘆「沒公德心」。

台東縣政府文化處視覺藝術科長徐敘國表示，通往天堂的階梯雖基座是用水泥灌漿穩固，其鋼管設計僅是直立，梯子由下而上是愈來愈窄，給人有錯覺感，為了避免有人攀爬上去造成危險，也維護作品完整性不被破壞，現場也設立牌示，只是民眾和遊客根本無視，為了拍美照，一再出現危險動作

徐敘國指出，藝術作品大都位在公路和海邊，根本沒人力和財力在現場緊盯在一旁，即使有罰則也無法舉證，只能呼籲民眾拍照打卡，只要借位就好，千萬不要攀爬上去。