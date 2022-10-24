新竹客運行駛34條公車路線，可能明年3月中旬停駛，縣議員們在議會總質詢時都很擔心將衍生嚴重交通問題，交旅處長游志祥建議有公車行駛路線的鄉鎮市公所，主動提出「幸福巴士」或「幸福小黃」計畫，以利向交通部公路總局申請公路公共運輸服務計畫相關補助經費因應。

縣議員羅仕琦說，關西鎮人口2萬7千多人，老年人口佔比例22.6％，竹客行駛關西鎮有4條公車路線，除了學生搭乘外，很多老人是搭公車外出到關西鎮上，若明年3月竹客公車停駛，沒有替代交通工具，老人家外出怎麼辦？

游志祥說，竹客34條公車路線原本9月12日就不續營，經過公路總局協調後，「代駛」到明年3月12日，依照公路法及汽車運輸業管理規則相關規定，主管機關的新竹區監理所應不能讓竹客路線營運服務中斷。

游志祥指縣府積極與公路總局和新竹區監理所協商，初步取得竹客原營運路線無替代路線不能停駛的共識，但後續辦理情形及因應替代方案，迄今尚未收到公總及新竹區監理所的函覆，會再請立委林思銘召開協商會議。

游志祥說，縣府目前開有6條快捷公車，有2條是到新竹科學園區，明年初高鐵新竹站到新竹火車站的快捷9號將上路，將開電動公車以密集班次，讓通學族和通勤族往返竹北市和新竹市，並會與竹北市免費公車、遠百專車結合協商規畫做接駁站。

游志祥強調，各鄉鎮偏遠地區有基本民行的需求，各公所要主動提出開辦幸福巴士或幸福小黃的計畫，縣府會輔導協助公所向公路總局申請公路公共運輸服務計畫相關補助經費，發展幸福巴士、幸福小黃替代行駛，以解偏鄉基本民行運輸需求。

至於其餘路線，縣府會建議公路總局以專案計畫方式，對整體路網進行全面盤點檢討、整併及優化，後續再移撥給縣府辦理委託營運，期能儘早擬定方案，讓縣民安心通學通勤。