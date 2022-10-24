Apple Watch不只是一個配件，甚至有可能挽救性命，一名12歲美國小女孩邁爾斯（Imani Miles）配戴的Apple Watch時常發出嗶嗶聲，並顯示心率過高，引起家長的注意，帶她去醫院檢查後才發現，邁爾斯得了闌尾炎，甚至在該出發現罕見的闌尾腫瘤，癌細胞已經擴散至其他器官，所幸經過即時搶救，邁爾斯脫離險境靜養，種種狀況讓邁爾斯的母親直呼，如果沒有Apple Watch，恐會變得更糟。

綜合外媒報導，邁爾斯的母親發現邁爾斯的Apple Watch一直發出聲響，並提醒心率過高，由於狀況相當罕見，讓母親提高警覺並帶著邁爾斯求醫，沒想到邁爾斯不只闌尾發炎，還得了罕見的闌尾癌，已經影響到其他器官，狀況相當危急。

幸好在緊急手術治療下，邁爾斯的身體狀況逐漸回穩，母親也感嘆，還好有Apple Watch的提醒，她才能夠發現邁爾斯身體出問題，「如果沒有Apple Watch，狀況恐會變得更糟。」

事後，邁爾斯的母親時常向身邊的家人與朋友推廣穿戴技術的好處，並以自身經驗提醒大家注意身體健康，Apple Watch功能全面，不僅能計算運動表現、偵測心率、血氧，還擁有體溫量測與車禍偵測的功能。