高端疫苗保護效益報告補件期限至10月底，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，今天上午向食藥署確認，已經收到部分補件，預計這幾天會陸續把資料送來。

衛福部今天上午在立法院社福衛環委員會報告指出，高端疫苗核准使用效期，預計可使用至今年11月。是否會考慮展延效期？王必勝表示「不會展延」。意即今年11月之後，國內將無法再提供高端疫苗接種。

根據統計，目前全球共有5國入境須出示陰性證明，包括日本、西班牙、新加坡、智利和美國。王必勝表示，各國執行強度不一，日本可以說是全世界入境最嚴的國家，「以我的預期，應該會在不久的將來有改變」。

王必勝表示，如果需要加打，目前已經把規定訂出來，目前看起來有10來位有需要，真的有需求的非常少；如果要做PCR，根據上周和高端公司聯絡，他們會發表協助辦法，就看高端公司如何處理。他強調，這些都是暫時性的措施，隨著時間過去，這些事情都會有解決。

對於外界以高端罰款總數除以劑數，以推估每劑高端疫苗價格，王必勝澄清是「錯誤推估」，由於計罰基準有兩種，分別為每日計罰和逾期30日計罰，都寫在一起，由於每批疫苗逾期數量和日數不同，無法從總數看出逾期幾日，因此這樣是錯誤推算。