8M計畫道路目前是閒置私有農作地，經在地議員協調下，多名地主願意無償提供土地。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

台南市政府為完善官田都市計畫區道路街廓交通網絡的暢通，計畫開闢市道165線旁8M計畫道路，由於該段計畫道路目前是閒置私有農作地，經在地議員協調下，多名地主願意無償提供土地，為市府省下約950萬元的土地徵收費，市長黃偉哲24日前往視察時感謝地主為地方的付出，讓居民出入通行更為安全便利。

工務局表示，「官田市道165線旁8M計畫道路開闢案」道路總長約182公尺，路寬約8公尺，工期約180日曆天，往北臨接六甲市區，往東可迅速接至國道3號，往西臨接官田市區，闢建完成後使地區生活機能提高，亦可改善周邊地區既有道路路線銜接、通行安全及都市防災機能。

黃偉哲今天前往現地視察，由工務局長蘇金安負責簡報，蘇金安指出，8M計畫道路現為閒置私有農作地，逢大雨時容易造成積水，因為土地持有人眾多，在地市議員尤榮智、吳通龍、陳秋宏協助與地主協調下，讓市府取得土地無償使用同意書，僅斥資940萬元工程經費即打通道路。

蘇金安提到，8M計畫道路闢建完，還能避免閒置土地雜草叢生，成為病媒蚊孳生的溫床；而該段道路恰巧位於烏山頭遺址敏感範圍內，已著手辦理相關的文化資產調查，成果報告將送文化資產相關主管機關審核通過，確認無礙文化資產保存及發展後，預計今年底可發包施工。

黃偉哲指出，從工務局的簡報資料，從2019年至今，市府在曾文地區的道路橋梁拓寬開闢投入22億92萬元、道路養護改善3億144萬元、公園闢建維護1億560萬元，合計26億795萬元，而這次能闢建8M計畫道路，要感謝民眾無償提供土地助一臂之力，期待這條路完工後，能讓居民交通更方便，並帶動地方發展。