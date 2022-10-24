男星伊薩米勒（Ezra Miller）過去以《怪獸與牠們的產地》火爆歐美，後又接演《閃電俠》，星途一片看好。豈料，近日他被爆出言詞騷擾女性、公眾場合打人、誘拐少女和入室竊盜罪等負面報導，重挫形象，導致已經拍攝完畢的超級英雄電影《閃電俠》傳出換角風聲，可能改由英國演員喬治麥凱（George MacKay）接替演出。

伊薩米勒過去出演華納兄弟斥資達2.5億美金的DC超級英雄電影《閃電俠》已經拍攝完畢，有望在2023年播出。豈料，自今年3月份開始，伊薩米勒因為負面新聞屢登版面，像是曾因騷擾、行為不檢在夏威夷被多次逮捕。此外，過去在冰島也被人拍到對女粉絲用肢體攻擊的舉動。消息一出，讓外界譁然。

據外媒報導，伊薩米勒在今年8月份時，向《Variety》表示「最近經歷了一段激烈的危機，我明白我正在遭受複雜的心理健康問題，並開始持續的治療。我想向所有因為我過去行為感到震驚和不安的人道歉。」並指出「會致力於做必要的治療，以回到過去健康、安全的階段。」

這份道歉聲明釋出後，讓許多粉絲和大眾放下心中大石。此外，雖然不清楚療程進度，但這似乎足以讓華納兄弟的高層們相信在未來的電影計畫中，讓伊薩米勒繼續但任閃電俠一角是可行的。並且在伊薩米勒與華納高層展開會議對談後，就有釋出消息指出伊薩米勒有機會繼續以閃電俠名義參演之後的電影。

然而，風波並沒有止息，伊薩米勒將被換下閃電俠的呼聲越演越烈。由於超級英雄電影在多元宇宙的世界觀中，角色變化、重塑相當容易在劇情中解釋。因而粉絲們爭相討論哪位演員可以接替伊薩米勒成為新的閃電俠。

在外媒報導中指出，推特上流傳許多有望接替的演員名單，其中推特帳號「Grace Randolph」指出喬治麥凱(George MacKay)是最有機會的候選名單，並受到多次轉發分享。此外，IG畫手「clements.ink」也曬出自己創作的喬治麥凱出演閃電俠的模樣。然而，外界眾說紛紜，在官方正式發表聲明回應之前，一切都還只是未知數。