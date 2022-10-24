台北市長柯文哲日前因水門關閉通知問題遭到炮轟，民進黨台北市長候選人陳時中陣營更猛開記者會狂打，也成功重創無黨籍台北市長候選人黃珊珊選情，黃珊珊今受訪拋出新說法，強調水門關閉還有越堤道可以讓車輛通行，整件問題癥結點在於資訊不夠完整、清楚，尤其強降雨變化莫測，因此SOP要與時俱進。

柯文哲水門SOP遭綠營狂打，也讓柯昨忍不住嗆美國都用SOP，批評的人都沒在美國留學、沒經過現代文明訓練，對此未曾出國留學的黃珊珊也遭受波及，黃珊珊今下午出席不公開行程前，接受媒體聯訪表示，不知道柯文哲的意涵是什麼，但相信台灣相關文明訓練也很多，另也不擔心柯文哲衝擊選情，因為每個人都是獨立的個體。

談起水門案爭議，黃珊珊表示，其實不只有水門可以通行，水門關閉車輛還是可以透過越堤道離開，重點在於資訊不夠完整、清楚，另外，上游是中央水利署管轄，下游是北市水利處管理，因此縱向聯繫應該要做得更確實，用科技方法能讓市民確實知道相關資訊。

而針對柯市府上週末超前部署通知關閉水門，後又臨時通知不關，引來民怨，黃珊珊也表示，極端氣候會是新常態，城市沒有辦法讓災害不發生，但要創建一個可以忍受災害發生的韌性城市，以前的SOP可能因為氣候變遷的關係，可能產生一定變化，因此要不斷改善。

黃舉例，以前颱風可以用預測的方式，但現在強降雨即使有預測，也沒辦法完全因應現狀，因此SOP要與時俱進，否則會讓百姓無所適從，更重要的是，要給市民合理的時間移車，若時間不夠合理政府要想出補償的方法，但若已經通報合理的時間又不來移車，當然車主要自己負責。

黃珊珊重申，若有人困在水門外，先救人是最重要，車子可以用補償方式，但人命是關天，水門不是唯一逃生路線，還有所謂的越堤道，如何引導民眾出來，這個作業程序比較重要，認為是水利單位要來說清楚，而不是單純SOP這麼簡單。