金門地檢署檢察長郭景東呼籲民眾，善用選舉查察聯繫中心之檢舉專線，共同達成乾淨及公平選舉的目標(于家麒攝)

為強化年底地方公職人員選舉查察工作，防堵賄選、暴力、假訊息或境外資金介入影響選情，福建金門地檢署於今(24)日上午舉行「執行公職人員選舉查察聯繫中心」揭牌儀式，宣示檢方堅定查賄之決心，並希望能經由全民監督，有效遏制賄選歪風。

金門地檢署表示，該署職員已於8月底完成檢舉賄選電話的教育訓練，並奉最高檢察署指示成立「執行公職人員選舉查察聯繫中心」，今日由檢察長郭景東、福建高等檢察署金門檢察分署檢察官王柏敦、主任檢察官劉建志、檢察官席時英等人共同揭牌後，即起24小時服務不打烊，全天候受理民眾之檢舉。

金門地檢署檢察長郭景東呼籲民眾，善用選舉查察聯繫中心之檢舉專線：0800-024-099撥通後再按4，或者是掃描地檢署QR code以通訊軟體LINE提出檢舉，共同達成乾淨及公平選舉的目標。

郭景東檢察長並指出，該署截至目前為止已接獲包含幽靈人口、現金賄選等案件的情資共約50件，均由檢察官積極偵辦中。而有關最高檢察署「妨害選舉刑事案件例舉」之修正意旨，亦即物品價值或金額並非絕對判斷標準，檢察官會視行賄、給付之標的、主觀上有無行賄意圖、客觀上是否足以動搖有投票權人意願，蒐集相關事證綜合研判之，請所有候選人仍須小心謹慎。