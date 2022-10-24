國道1號235.7公里虎尾路段24日下午1點40分，1輛小貨車因不明原因翻覆，4輪朝天擋在車道上，僅剩1線道能通行，造成車流嚴重回堵，警消獲報趕抵現場，救出2名傷者，均受輕微擦傷，無生命危險。

國道1號南下235.7公里處，發生小貨車翻覆意外，有2名傷者其中1人受困，雲林縣消防局派遣斗南71、91、虎尾91共3車6人前往搶救，30歲陳姓男子輕微擦傷，送往虎尾若瑟醫院；受困的47歲黃姓男子順利脫困，輕微擦傷，送往西螺雲基醫院。