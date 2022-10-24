靜宜大學第五屆USR長青生活節「迎風搖曳─宜湳自得」於梧棲區草湳社區活動中心熱鬧登場！校方攜手沙鹿興安及晉江、清水南社與梧棲草湳等社區約800人；展現歌仔戲、太極拳、太鼓達人秀及舞出新風情等才藝特色與學習成果。活動同時安排互動遊戲、市集攤位及全國攝影故事競賽展覽；期待共構健康樂活、青銀交流、共學共樂的幸福生活圈，善盡大學社會責任！
靜宜大學社會責任實踐計畫(USR)協同主持人林家禎說，該校透過USR與社區連結找出特色議題，以在地連結為核心，人才培育、幸福銀髮及社會創新為主軸，整合課程與師生，建構「幸福銀髮生態圈」計畫，並導入公部門、學校與師生等資源播下種子，為社區注入新能量！
受到疫情影響，去年第四屆長青生活節「逆流而上─幸福洄游」，雖改採線上舉行，但校方仍費盡心思帶領培力團隊師生，藉由社區關懷與創新策略論壇、社區防疫大作戰分享、海線社區線上小旅行等創新活動，為社區注入新能量留下美好的經驗與回憶。
林家禎指出，今年的第五屆長青生活節以「迎風搖曳─宜湳自得」為主題，歷經半年時間籌備，不僅交織著銀髮及年輕世代多元的想法，並共同規劃精彩節目與相關活動；更加入草湳社區關懷據點及長青快樂學堂的課程與師資，充分展現社區豐富資源及熱情新活力。也象徵面對後疫情時代的新變局，靜宜師生將以韌性的實力，持續提升公民參與及社區營運；並透過社區參與，強化對高齡社會議題的認識，共築利他與自利的美好願景。
第五屆長青生活節由靜宜學生與社區長輩共同主持揭開序幕，現場設置草湳、南社與靜宜師生共創成果市集攤位，並進行體驗遊戲及陶藝DIY課程，寓教於樂！會場同時展出「全國學生攝影故事競賽」大專院校組、國高中職組獲獎作品；並透過「吉光片羽故事展」喚起關懷樂齡長輩，留下美好回憶！
「看到長輩開心的笑容是最大的成就！」靜宜社工系傅同學說，參與的過程中讓她學習與長輩互動與溝通技巧，也瞭解關懷、陪伴及傾聽的重要，是非常寶貴經驗。
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