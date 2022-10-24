「凍齡男神」林志穎今年7月駕駛特斯拉，發生嚴重自撞車禍，導致肩膀粉碎性骨折、顱內出血、右側血氣胸，經緊急開刀治療後，情況好轉後已返家休養。神隱近3個多月，網路流傳一支林志穎重返駕駛座的影片，粉絲們久違看見男神的近況無不興奮，然而肌肉掉了10公斤的他，雙頰凹陷下去，再度令粉絲擔憂。

先前外界流傳林志穎因車禍毀容，需對臉部進行重建手術，不過他月中上傳一張48歲慶生照，可見他的容貌依舊帥氣，間接破除外界的不實流言。近日網路瘋傳愛車的林志穎，雙手扶方向盤的影片，還對著鏡頭豎起大拇指打氣，看得出已能負荷開車時，所需的精神和體力，不過大家也發現，他的身形消瘦一大圈，還出現雙頰凹陷的情況。對於林志穎是否真能駕車？他的經紀公司則低調不多做回應。

已消失3個月的林志穎，疑似又可重新駕車上路。(圖／微博)

日前林志穎的老婆陳若儀，在社群被粉絲提問恢復情況時，曾親自回應：「休養中哦」，還附上手比愛心和3個雙手合十的符號，態度非常自然、親切，而針對外界屢傳的復出消息，根據《CTWANT》報導，儘管林志穎目前在家休養，已有不少廠商想找他代言，更有幾檔大陸真人秀節目朝他招手，預計會在2023年重新活躍在演藝圈。