宜蘭縣羅東鎮純精路一段與中山路四段路口，設有科技執法設備。（宜蘭縣警察局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

取締路口處皆有科技執法違規取締的警示牌。（宜蘭縣警察局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

交通安全是民眾最需要解決的問題，宜蘭縣警察局評估縣內重要幹道、事故熱點，規畫建置10處路口科技執法設備，藉由AI系統來取締交通，降低警察工作量；首處「宜蘭市舊城南路五叉路口」8月15日開始執法，至10月15日止取締高達4639件違規，其餘9處11月1日開始啟用，宜警籲民眾「別跟荷包過不去」。

宜警在縣內10處建置科技執法設備，透過AI偵測及車牌辨識等系統，全天候自動偵測違規車輛資料，由員警審核後舉發；首處「宜蘭市舊城南路、神農路、中山路口」路口科技執法，取締4639件違規，前3名為「直行車占用轉彎車道」1697件、「左右轉彎不先駛入內外車道」1106件及「跨越雙白線」884件。

另9處路口科技執法設備將於11月1日啟用執法，路口包含「宜蘭市泰山路、女中路、嵐峰路口」、「宜蘭市林森路與校舍路口」、「羅東鎮中山路、純精路口」、「羅東鎮大同路、中正北路口」、「礁溪鄉礁溪路5段90巷口」、「台2線梗枋卸貨場出入口」、「台9線北宜石牌縣界公園入口」、「蘇澳鎮海山西路、馬賽路口」及「三星鄉上將路、大洲路口」，取締項目依各路口交通特性不同規畫建置。

而取締項目有闖紅燈、占用機車停等區、機車未依規定兩段式左轉、直行車占用轉彎車道、跨越雙白線、違規停車、特定時段禁行大貨車、未禮讓行人、直行車占用轉彎車道、闖磅、超速及禁行聯結車等，後續將視執法成效彈性調整取締項目。

警方表示，希望透過科技執法讓用路人養成良好的駕駛習慣，對於交通違規有嚇阻的效果並降低交通事故，將持續利用各項勤務加強取締，籲請用路人遵守交通規則，維護交通安全、提升交通順暢，以減少交通事故發生。