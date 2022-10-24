新娘在歸寧宴消失！大陸山東一位譚姓新娘在歸寧宴時突然消失，親朋好友到處找不到人，結果閨蜜推開房門一看，新娘竟穿著禮服蹲在地上用電腦線上教學，對此新郎解釋，新婚妻子是一名國小老師，沒請婚假堅持要為學生上課，「可以說我們是抽空結個婚。」

閨蜜目睹新娘朋友不要歸寧宴上宴客，反而短在房間為小一學生線上教學。(翻攝自微博)

大陸《極目新聞》報導，新娘的閨蜜牛姓女子表示，新娘20日舉辦歸寧宴，只請一些親朋好友，但當大家在屋外忙碌時，卻不見新娘身影，直到她進房間發現，新娘穿著粉紅色旗袍，腳踩紅色高跟鞋蹲在地上，筆電放床上、旁邊擺著課本，全神貫注在幫學生線上教學。

閨蜜立刻拿起手機紀錄下這驚人一幕，還被新娘回瞪，之後閨蜜將影片PO上網，感嘆「看到那一刻很反差，穿禮服蹲在地上上課，佩服她的敬業，人生中重要的日子也不忘給學生上課。」

其實，新娘是名國小一年級老師，新郎王男說，因為結婚的時候剛開學不久，新娘不想耽誤學生學習，所以沒請婚假，「可以說我們是抽空結了個婚。」連歸寧宴上親戚要和新娘合影也找不到人，回娘家的路上，新娘也一直備課。

新娘譚女則說，小一生年紀小，由她來上課會比其他不熟悉的老師好，所以沒請假，在歸寧宴時線上教學，但孩子不能看電腦螢幕太久，上課時間並不長。