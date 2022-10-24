莿竹產業是早期龍崎、關廟的重要產業，國立成功大學惡地協作USR（大學社會責任實踐）團隊為活化在地竹產業與台南市竹會合作，透過工作坊、活動及論壇等方式，打造跨域合作平台，希望讓更多人了解莿竹除可用在編織外，也是永續建材，期盼成為啟動南部莿竹產業復甦的橋梁。

成大都市計畫系副教授黃偉茹表示，台南、高雄惡地地區莿竹林遍布，對地方而言，竹產業過去是全家動員的竹編記憶，現在則是人才與文化的傳承。有鑑於此，成大惡地協作團隊歷經2年的產業調查與權益關係人關係建立後，今年4月初舉辦工作坊，召集產、官、學及社區人士參加，嘗試凝聚各領域權益關係人對莿竹產業發展的共識，以及擬定行動方向。

建築系主任杜怡萱也透過課程，邀請百竹園園長張鈞博帶領學生，從建材運用的角度一起認識竹子，並於9月在龍崎舉辦的Lounge展藝集中，展現運用在地莿竹完成的創新竹構造。

張鈞博認為，早期莿竹常被當作建材，但隨著建築法規的修訂及鋼鐵建材出現，莿竹也漸漸被遺忘，此次希望透過與成大的合作，進一步復甦產業，讓年輕的設計師與建築師未來能更妥善運用莿竹，市竹會也會在龍崎空山祭運用大量竹材，從建築及藝術層面讓更多人認識與接觸竹產業。