陳時中再打抗中保台牌 黃珊珊冷回：是保台灣人 還是保他們政治舞台？

中共二十大前天閉幕，反台獨正式列入黨章。民進黨台北市長候選人陳時中昨天受訪表示，要選市長的人對於「抗中保台」不容模糊以對，他自己有抗中保台DNA。無黨籍台北市長候選人黃珊珊今再酸，只有陳時中一直強調抗中保台，但台灣哪個人不保台？陳時中到底是保台灣人，還是保他們（民進黨）的政治舞台？

黃珊珊今下午出席不公開行程前，接受媒體聯訪表示，首都市長對兩岸議題大家早都已經表態，只有陳時中一直在強調自己是抗中保台，但台灣哪個人不保台，第二，到底是保台灣人還是保他們的政治舞台？黃珊珊強調，如果真的要保台，就好好的照顧市民。

而中共二十大強調不排除武力犯台，台北上海雙城論壇是否會因此生變，黃珊珊強調，還是會站在一個立場，不到最後關頭，絕不放棄溝通可能性。中華民國是個主權獨立的國家，台北市身為首都，當然有自信跟全世界來往。

黃珊珊表示，正因為兩岸關係非常緊張，現在溝通幾乎是斷訊，所以雙城論壇這個溝通管道還是會保留，但若中共有武力威脅等動作，當然是會做考慮，但不會刻意去停掉雙城論壇，因為若沒有保留這樣管道的話，現在兩岸可能會有更多的誤解。