洋基今年球季結束，全壘打王「法官」賈吉（Aaron Judge）不久會取得自由球員身份，他的落腳處和合約總值都令外界關注。大聯盟至今有9位合約總值超過3億美元的球員，賈吉也被看好成為史上第10位「3億男」，A-Rod預測「賭輸」的洋基必須為此多付出5000萬美元。

大聯盟官網分析賈吉可能的5個去處：紐約洋基、舊金山巨人、紐約大都會、洛杉磯道奇、波士頓紅襪。

留在洋基是機率最高的，畢竟這是賈吉的首選，除非洋基開的價格太傷人。例如哈波（Bryce Harper）當初獲得國民開價13年3.3億美元，但是國民打算延遲支付到他65歲那年，幾乎變成養老金了，哈波於是拂袖而去。同樣身為外野手，賈吉先前獲得洋基的開價是7年2.135億美元。

西岸名門巨人主要是因為團薪空間充裕，每個大咖自由球員他們都能出來開個價，例如明星游擊手崔伊騰納（Trea Turner）也傳言可能去巨人。即使被球迷嘲笑經常只是「看看不買」，但也有媒體報導巨人是真的有心要砸錢振作一番。

隔壁的大都會因為老闆科恩（Steve Cohen）太有錢了，總是會被媒體列為競標者之一。然而大都會多年的王牌狄葛朗（Jacob deGrom）、守護神狄亞茲（Edwin Diaz），另有投手巴西特（Chris Bassitt）、「台灣哥」華克（Taijuan Walker）都將投入自由市場，這是他們得先解決的問題。

道奇同樣有自家的崔伊騰納、左投柯蕭（Clayton Kershaw）成為自由球員，只是提到花大錢，道奇和洋基、大都會一樣都會出現在媒體的名單裡。道奇現已有明星外野手貝茲（Mookie Betts），既然國聯開放了DH，或許應該存錢等待大谷翔平。

雖然不似貝比魯斯（Babe Ruth）被賣去洋基那麼誇張，但若賈吉加盟紅襪也可說是轟動棒壇的大新聞了。紅襪本季在美東墊底，不會甘於現狀，他們後悔失去貝茲，也有錢買下賈吉。不過賈吉應該不至於這樣背叛洋基的球迷。