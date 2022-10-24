台新夢想家今年休兵期間不僅積極補強本土戰力，就連找洋將也很有一套，除了續留吉爾貝克，米勒、波因特兩名新洋將更在高雄熱身賽完全展現攻守爆發力，讓夢想家總經理韓駿鎧不禁表示，「現在的洋將陣容應該是我史上最滿意的一次了！」

談到新球季的目標，韓駿鎧強調，有誰不想要拿冠軍，但他不想只是拿到冠軍，他希望夢想家可以成為「永續的強權」，「既然要拿冠軍，當然不會只想要拿一次而已，我希望我們以後可以變成永遠的強隊，更不只一年可以拿到PLG的總冠軍。」

「我想大家都看到了米勒與波因特在熱身賽的好表現，吉爾貝克更不用說了，他已經相當適應我們球隊，」韓駿鎧說，「其實我一直有打算想要找他當歸化球員，可惜他還太年輕，心還沒有辦法定下來，否則就可以讓他成為國家隊的另一個歸化。」

至於夢想家全新精神口號「可以」，常跟球員一起玩線上遊戲的韓駿鎧說：「其實這是林俊吉每次在打電動時的口頭禪，每次聽他說什麼『可以歐』，聽著聽著覺得這是不錯的精神口號，有時候簡浩也會這樣說，後來我們乾脆決定把這兩個字當口號。」

夢想家也是今年PLG選秀會唯一沒有挑人的球隊，韓駿鎧說：「因為我們感覺球隊補蠻齊的，唯一可憐的就是全隊第二年輕的林俊吉(僅比王振原大8個月)，原本以為今年會有新人進來，結果一個都沒有，所以到現在負責球場拖地的人還是他！」