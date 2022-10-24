避免重演2018年九合一合併公投產生的邊投票邊開票亂象，部分立法委員建議應待每個直轄市、縣市內所有投票所均投票完畢後，始齊一進行開票作業，對此，中選會強調，此與現行選罷法有所未合，台灣採「投開票合一制」，非採集中開票制度，尚無集中開票或其他開票制度的法律依據。

國民黨立委洪孟楷今在立法院內政委員會質詢時提及，如何避免4年前九合一合併公投時，邊投票、邊開票情形發生，是否能確保同縣市內所有投票所皆投完票後，再統一進行開票？

中選會表示，公職選罷法第19條第1項但書規定，已於規定時間內到達投票所尚未投票者，仍可投票。同法第57條第5項前段規定，投票所於投票完畢後，即改為開票所，當眾唱名開票。因此選舉人或投票權人於下午4時前到達投票所，依上開規定，仍可投票，至個別投票所則係於投票完畢後即依法改為開票所進行開票。

中選會指出，我國投開票制度係採「投開票合一制」，非採集中開票制度，按公職選罷法規定，投票所於投票完畢後，應即改為開票所，當眾唱名開票，使開票作業於投票完畢後即接續辦理。

中選會提及，中選會及所屬選委會法辦理選務，依公職選罷法相關規定，尚無部分立法委員所指有集中開票或其他開票制度的法律依據。

中選會強調，有關個別投票所秩序維持，投票日下午4時止，主任管理員應即宣布投票時間截止，對投票時間截止前到場之選舉人或投票權人則仍應准其投票；至投票時間截止時點確認後，會有選務工作人員站於隊末並持投票排隊終點之手持。標語，確實執行隊末管制作業，並由警衛人員協助維護現場秩序。