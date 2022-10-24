台北富邦銀行今宣布，與誠新集團完成綠能漁電共生56.4億元聯貸案籌募，並進行簽約儀式，此案為誠新集團的首筆聯貸案，所募資金將用於旗下新和能源位於台南將軍區120MW室內養殖型漁電共生太陽能電廠。

北富銀與凱基銀行統籌主辦本聯貸案，獲其他8家金融機構熱烈響應，超額認購達1.5倍，為誠新集團擴展綠能業務提供強而有力的支持。

北富銀執行副總經理莊慧玫表示，北富銀響應政府發展綠色能源的政策，並積極打造多元化的永續金融服務。

此次主辦新和能源漁電共生聯貸案，期能以金融資源支持台灣漁電產業發展，攜手客戶為台灣綠能產業注入活力，推動漁業與再生能源的共榮。

誠新集團為台灣少數全面性涉足太陽能案場生命週期之公司，一手包辦土地開發、興建、維運、養殖等項目，本案吸引於再生能源領域投資經驗豐富的三家壽險股東及一家國內規模最大的專業重電廠商加入，除了彰顯誠新集團開發、統包及維運的實力外，堅強的股東背景更為聯貸案帶來加分。

誠新過去在台南及屏東一帶完成200多場、總裝置容量逾70MW的案場，目前已陸續於嘉南地區開發總裝置容量近1.5GW之漁電共生案場，是台灣漁電共生開發規模最大業者。