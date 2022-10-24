被視為藍營最強母雞的新北市長侯友宜與台中市長盧秀燕22日前往桃園，為同黨市長候選人張善政站台輔選。侯友宜事後在臉書發文，除表示與張善政有共同理念，願為國家奉獻外，也再次呼籲要力挺張善政，「讓北台灣更好」。

侯友宜昨（23）日指出，張善政是他38年的好朋友，他們共同的理念，就是要為這塊土地做事，靠著踏實、認真、打拚的精神，願意為國家犧牲奉獻；侯也認為，北台灣好、千萬人共好，台灣才會更好，「台灣需要跟全世界競爭，讓我們攜手合作、共同逐夢前行」。

侯友宜表示，當22日晚間與張善政手牽手高喊理念時，當下感到彼此想為人民打拚的強烈意志，「團結才有希望，我們最需要的不是政治口水，而是純樸的台灣、團結的中華民國」。

最後侯友宜也呼籲，大家作夥挺善良、並肩作戰，讓中華民國越來越好，1126請大家站出來，「給我們一個機會，定全力以赴為你拚好日子，團結一心，讓北台灣更好」。