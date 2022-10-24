24日勞動部高屏澎東分署「職場互助教保服務中心」揭幕，提供公共托育服務給鄰近上班的年輕家長們。（崔正綱攝）

24日勞動部高屏澎東分署「職場互助教保服務中心」揭幕，提供公共托育服務給鄰近上班的年輕家長們。（崔正綱攝）

幼兒們在教保中心上課。（崔正綱攝）

幼兒們在教保中心上課。（崔正綱攝）

為了響應行政院擴大幼兒托育政策，勞動部勞動力發展署高屏澎東分署24日「職場互助教保服務中心」揭幕，提供附近勞動部、經濟部加工出口區高雄分處、高雄市勞工局、統一夢時代等公、民營機構2歲至6歲幼兒托育服務，讓年輕家庭能兼顧上班以及照顧小孩。勞動部高屏澎東分署表示，目前共20個托嬰名額，未來規畫擴增以及提供附近社區托嬰服務。

為了響應行政院擴大幼兒托育政策，此教保中心於2020年9間開始規畫，期間於各分署尋找場地，再通過國教署層層審核下通過，獲得國教署提供場地裝修、師資、設備等補助經費，方能設置教保中心提供服務。

今年首間教保中心於台南官田啟用，高屏澎東分署因場地適中，並還有戶外園區空間供幼童們玩耍，備受青睞，故通過國教署審核後，於24日成立全台第2間教保中心。

高屏澎東分署教保中心位於活動中心一樓，緊鄰園區內綠美化的中庭旁，耗資逾300萬規畫打造，除設置全新幼兒專屬活動空間、廁所及配膳室外，更備有豐富教材教具，並進駐專業老師及工作人員提供完善的教保服務。

學費也比照非營利幼兒園收費規定，採每月定額收費，第一胎2000元，第二胎1000元，第三胎免費，舉例來說，若有家長帶3名幼童就學，僅負擔3000元的學費，就能夠安心將幼兒托育至此。

現階段教保中心可收托幼兒20名，提供鄰近6家公部門及公營事業、民間機構聯合托育服務，包含經濟部加工出口區高雄分處、海委會、台電南部發電廠、台銀前鎮分行、高雄市政府消防局及勞工局、統一夢時代等，能大幅度降低育兒經濟負擔，成為員工育兒的後盾，提供父母安心、放心的育兒環境，目前已經收勞動部高屏澎東分署、附近機構年輕家長們13名幼兒。

勞動部勞動力發展署長蔡孟良表示，教保中心設立，期望能透過公共托育，釋出公共資源，結合在地社區服務需求，對於員工來說，友善職場互助，幫員工能安心辦公兼陪伴幼兒，也同時幫助幼兒開心成長，對於周遭鄰里，教保中心將扮演敦親睦鄰的角色，歡迎社會好朋友響應公教相關資源。

蔡孟良指出，幼兒面臨父母離別會感到依依不捨，對於教保中心而言，父母就在附近上班，幼兒若有需要家長能馬上趕來，是很好親子互動的場域；此外，短期來說，未來年輕人能婚、敢生，長期而言能改善台灣少子化的問題。

高雄市社區教育協會理事長吳佩純表示，打造「快樂成長、幸福健康」的教學環境，提供分署員工子女及鄰近社區的家庭，讓年輕人願婚、敢生、樂養。感謝大家包容教保中心在園區施工的噪音，雖工程結束，但聲音不會中斷，改為幼兒們天使般歡笑聲以及嬉鬧聲，感謝各方的協助，讓教保中心順利開園，未來還會持續努力營造友善環境。

開幕首日，現場就有家長洪小姐帶小朋友到教保中心，洪小姐表示，之前獨自帶小孩造成自身精神壓力很大，時刻都要顧小孩，送至教保中心一方面除了方便外，對於環境上也比較放心，二方面讓小孩跟同儕相處，自身也有時間進行社交活動。

因園區有車道，會有辦公車輛經過，幼兒們究竟如何安全在園區安耍？勞動部高屏澎東分署表示，會安排於園區無車時段玩耍，並有至少3名幼教師全程在旁，避免意外發生。