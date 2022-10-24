國民黨台北市長候選人蔣萬安猛打對手陳時中疫苗爭議，炮轟陳時中胡說八道、大說謊家。陳時中今天反擊蔣萬安「惱羞成怒」。無黨籍台北市長候選人黃珊珊今受訪被問及此事，一次開酸兩人，「一個是立委、一個衛福部長，現在鬥嘴鼓，百姓還是霧煞煞，這才是他們不負責任的地方。」

黃珊珊今下午出席不公開行程前，接受媒體聯訪表示，對於蔣、陳二人的爭執，自己沒有興趣，但疫苗是人民納稅錢，該公佈就把相關細節公佈，每天在爭吵，最後還是不公佈，也沒什麼意義，若真的有這樣的採購金額，也不是見不得人，為什麼不能讓國人知道？一個是立委、一個衛福部長，現在鬥嘴鼓，百姓還是霧煞煞，這才是他們不負責任的地方。

而媒體人黃光芹爆料高端原先預計2022年中完成二期臨床試驗，但衛福部食藥署從中介入打亂原本期程。對此黃珊珊表示，大家都願意支持國產疫苗，但是當時為了什麼原因做出EUA決定，主管單位必須說清楚，否則就是揠苗助長，反而害了高端。