有「國師」之稱的星座專家唐綺陽，與曾國城共同擔任今年綜藝類金鐘獎主持人，兩人也為此典禮付出許多心血及努力，今(24)日唐綺陽在社群平台上宣告自己「體力回血」，更透露主持金鐘幕後的辛酸。

今(24)日唐綺陽於臉書發文寫下：「體力回血，想好好感謝我的造型團隊」她表示，自己瘦身進度不理想，所以這次在典禮上的完全仰賴造型團隊幫忙，唐綺陽更透露，這次所有禮服都是黑色，也都找「台灣設計師」特別訂製。

唐綺陽也說：「黑色就是我的標誌，台上兩套禮服，由擅長「結合光影效果」的汪俐伶老師親自操刀，真的很強」她也特別提到，在紅毯上的戰袍是由當代前衛風格的「沙布喇・安德烈」操刀，且在上場前還幫唐綺陽「喬出禮服最佳狀態」，讓她在紅毯上更顯氣派及時尚。

最後，唐綺陽表達這次擔任主持的心情，及感謝所有幕後團隊：「第一次擔任金鐘主持多有不足，謝謝大家體諒，更謝謝我的團隊，讓我能比較自信、無後顧之憂地站在台前」，也表示這次「金鐘奇幻到此結束」更請大家期待她「下一個奇幻」。