蔡培慧在國姓鄉長丘埔生、國姓鄉長候選人范旭南陪同下掃街拜票，支持者豎起大拇指加油打氣。（楊靜茹攝）

蔡培慧24日前往國姓鄉、中寮鄉、鹿谷鄉、水里鄉及集集鎮，展開車掃馬拉松。（楊靜茹攝）

蔡培慧在立委黃國書、鹿谷鄉長邱如平陪同下掃街，支持群眾揮手高喊「加油」。（蔡培慧競辦提供／楊靜茹南投傳真）

蔡培慧在鹿谷鄉進行車隊掃街，民眾豎起大拇指表態支持。（蔡培慧競辦提供／楊靜茹南投傳真）

民進黨南投縣長候選人蔡培慧24日前往國姓鄉、中寮鄉、鹿谷鄉、水里鄉及集集鎮進行車隊掃街，立委黃國書呼籲選民投票給關心偏鄉教育的人，才能改變南投，熱情支持者豎起大拇指加油打氣。蔡培慧重申，她若當選縣長，65歲以上長者健保費縣府支付，學生營養午餐免費，每人再增加10元餐費，讓孩子吃得飽、吃得健康。

蔡培慧參加埔里山城馬拉松挑戰組完賽，選前33天、24日她也展開車掃馬拉松，一早從國姓鄉出發，她在國姓鄉長丘埔生、國姓鄉長候選人范旭南，及挑戰南投縣議員陳宜君、葉仁創及蘇昱誠等人沿路拜票，隨後前往中寮鄉、鹿谷鄉、水里鄉及集集鎮進行車隊掃街，總共花了10多個小時，非常考驗候選人及團隊體力。

立委黃國書為鹿谷子弟，特地陪同蔡培慧、鹿谷鄉長邱如平掃街拜票。黃國書表示，蔡培慧的母親是瑞田村人，立委林靜儀出身於秀峰村，他則是清水村人，蔡培慧跟他一樣來自南投農村，同在立法院同事時，都特別注重偏鄉教育及偏鄉資源的挹注，蔡培慧對故鄉的回饋不因選舉結束而停止，她擔任行政院中辦執行長持續為南投爭取各種建設，所以他特地來幫忙站台輔選。

「我若當選縣長，65歲以上長者的健保費將由縣府支應。」蔡培慧說，她和黃國書同在立院時，一起推動營養午餐規範法治化，她在南投觀察發現，學童校園午餐成本含食材採購、烹調設備及交通運送等因素，學童吃到的午餐可能無法滿足成長期需求，加上近年物價節節上升，她若當選縣長，不但學生校園午餐免費，一人再增加10元餐費，讓成長中的學生不只吃得飽，更要吃得好、吃得健康。